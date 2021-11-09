МВД подтвердило возбуждение уголовного дела из-за хулиганства со взрывным устройством в Уссурийске

Уголовное дело о хулиганских действиях с применением взрывного устройства заведено в Уссурийске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Уссурийску. Ранее стало известно об открытии уголовного дела по этой статье в отношении авторов видео про уссурийского «депутата» Наливкина.

В октябре в дежурную часть отдела МВД России по Уссурийску поступило сообщение о том, что на улице Штабского повреждена остановка общественного транспорта. Следственно-оперативная группа полиции выехала на место.

Правоохранительные органы осмотрели место происшествия и забрали образцы со следами горения. Экспертиза показала, что остановка была повреждена после взрыва самодельного взрывного устройства типа взрывпакета.

По данному следственное подразделение отдела МВД России по Уссурийску завело уголовное дело о хулиганстве с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств). Расследование дела продолжается.

Ранее автор и продюсер роликов про уссурийского «депутата» Наливкина Андрей Клочков заявил «360», что уголовное дело и обыски стали полной неожиданностью для команды. По его словам, полтора месяца назад они снимали очередное видео в пригороде Уссурийска. Клочков подчеркнул, что после съемок на место приезжали сотрудники МЧС, и они зафиксировали, что творческая группа не нанесла никакого вреда местности.