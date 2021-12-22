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    22 декабря 2021, 19:25

    МВД опубликовало видео с задержанным за избиение фигуриста Соловьева

    Максим Зинкин

    Главное управление МВД по городу Москве опубликовало видео с показаниями молодого человека, задержанного в столице после драки с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым.

    На видео молодой человек объяснил, на почве чего произошел конфликт. По его словам, фигуристу не понравилось, что люди разговаривали с его девушкой.

    Задержанный объяснил, что первый удар нанес его друг. У компании не получилось разрешить конфликт словесно, после драки Соловьев вызвал полицию.

    По мнению молодого человека, с Соловьевым все в порядке, но его судьба для него осталась неизвестной. Он принес извинения пострадавшей стороне.

    Напомним, Соловьев попал в больницу с диагнозом «умеренное субарахноидальное кровоизлияние вследствие черепно-мозговой травмы».

    По данному эпизоду уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».