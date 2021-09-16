МВД опровергло усиление наказания за шторки на стеклах автомобилей

Информация об ужесточении ответственности за установку шторок на стеклах автомобилей не соответствует действительности, заявили в МВД РФ. Штраф за это нарушение по-прежнему составляет 500 рублей.

В ведомстве обратили внимание на то, что данные о том, что ответственность за шторки якобы будет усилена, появились на сайте Autonews.ru.

В связи с этим министерство попросило журналистов использовать только данные на официальных ресурсах МВД, чтобы не вводить в заблуждение читателей и не распространять некорректную информацию.

Представители ведомства также напомнили, что административная ответственность за шторки, сетки, избыточную тонировку на передних боковых стеклах автомобилей существует уже 10 лет. Использовать все эти средства не разрешается. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Никакого изменения указанной правовой нормы не было и не планируется, подчеркнули в МВД.