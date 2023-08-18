Общество 18 августа 2023, 18:35 МВД опровергло сообщения об ограничении в России полномочий Интерпола МВД: порядок работы Интерпола не изменился в России РИА «Новости»

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Сообщения ряда СМИ об ограничении полномочий Интерпола в России не соответствуют действительности. Порядок работы международной организации в стране остался прежним, сообщила пресс-служба МВД России в Telegram-канале.

«Опубликованный <…> приказ МВД России <…> не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами организации», — пояснили в министерстве.

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В ведомстве напомнили, что Россия имеет статус полноправного члена Интерпола и продолжает осуществлять полноценное взаимовыгодное сотрудничество по каналам организации со всеми странами объединения.

Сотрудники Интерпола участвуют в задержании лиц, которые находятся в международном розыске по каналам организации, а также контролируют экстрадицию и выдачу разыскиваемых с территории других государств, добавили в МИД РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МВД России якобы приняло решение ограничить оперативно-разыскные полномочия Интерпола на территории страны.