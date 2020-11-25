МВД опровергло планы по штрафам за отсутствие масок в Москве

Москвичей не собираются чаще штрафовать за отсутствие масок. В МВД РФ назвали ранее появившуюся в СМИ информацию не соответствующей действительности.

Опровержение ведомство опубликовало в своем Instagram-аккаунте. Граждан, которые нарушают установленный режим, привлекают к ответственности в соответствии с законом. Ни о каком «ежедневном плане» речи не идет.

«Информация <…> не соответствует действительности», — подчеркнули в МВД.

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в министерстве уверял, что руководство столичной полиции распорядилось чаще выписывать штрафы горожанам за отсутствие масок. У полицейских якобы есть определенный план. Сдавать его необходимо ежедневно, а объемы зависят от района и количества жителей.

В Москве с 12 мая ввели масочно-перчаточный режим. Ношение масок, респираторов и перчаток обязательно в магазинах, транспорте и других местах скопления людей. С 16 октября перевозчикам разрешили не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они оплатили поездку.