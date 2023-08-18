18 августа 2023, 18:03
МВД ограничило полномочия Интерпола в России
МВД ограничило полномочия Интерпола по оперативно-разыскной деятельности в России
МВД России ограничило оперативно-разыскные полномочия Интерпола на территории страны. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь Интерпол, Международная организация уголовной полиции и Генеральный секретариат Интерпола не смогут проводить оперативно-разыскные мероприятия в России. Подразделениям будут доступны только работы с запросами, наведением справок и отождествлением личности, уточнил RT.
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Летом минувшего года директор департамента новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Владимир Тарабрин заявил, что страны Запада хотят использовать Интерпол для реализации политических интересов.
По его словам, России пытаются перекрыть доступ к каналам подразделения. Кроме того, на Западе хотят приостановить членство РФ в этой организации, указал Тарабарин.
МВД РФ
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