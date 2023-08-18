Общество 18 августа 2023, 18:03 МВД ограничило полномочия Интерпола в России МВД ограничило полномочия Интерпола по оперативно-разыскной деятельности в России РИА «Новости»

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МВД России ограничило оперативно-разыскные полномочия Интерпола на территории страны. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь Интерпол, Международная организация уголовной полиции и Генеральный секретариат Интерпола не смогут проводить оперативно-разыскные мероприятия в России. Подразделениям будут доступны только работы с запросами, наведением справок и отождествлением личности, уточнил RT.

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Летом минувшего года директор департамента новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Владимир Тарабрин заявил, что страны Запада хотят использовать Интерпол для реализации политических интересов.

По его словам, России пытаются перекрыть доступ к каналам подразделения. Кроме того, на Западе хотят приостановить членство РФ в этой организации, указал Тарабарин.