Общество 31 мая 2023, 07:26 МВД объявило в розыск трех украинских генералов из-за гибели жителей Донбасса МВД объявило в розыск 3 генералов ВСУ, обвиняемых в гибели более 500 жителей Донбасса РИА «Новости»

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Три генерала с Украины, которые обвиняются в гибели более 500 мирных людей в Донбассе, объявлены МВД России в розыск. Среди них — первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник. Данная информация появилась в базе розыска МВД России, сообщил ТАСС.

«Колесник Игорь Иванович. Украинец. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе.

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Однако информации о том, по какой именно статье он проходит, нет. Также в розыск объявили Андрея Грищенко и Александра Локоту.

Следственный комитет России предъявил обвинение первому заместителю начальника Генштаба ВСУ Игорю Колеснику, заместителю командующего Сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко и заместителю начальника Генштаба ВСУ Александру Локоте еще в марте этого года заочно. СК заявило, что из-за этих людей с 2016 года в Донбассе погибли свыше 500 мирных жителей. Известно, что еще около тысячи получили ранения.