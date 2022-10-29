МВД объявило в розыск блогера и иноагента Максима Каца | 360°

29 октября 2022, 11:48
МВД объявило в розыск блогера и иноагента Максима Каца
МВД России объявило в розыск блогера и журналиста Максима Каца
Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста, блогера и иностранного агента Максима Каца*. Данные об этом содержатся в ведомственной базе разыскиваемых лиц.
Блогера разыскивают в соответствии со статьей Уголовного кодекса, однако конкретная статья не называется.
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Кац* в июле 2022 года вошел в список министерства юстиции как физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента, сообщал kp.ru.
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В октябре стало известно, что оппозиционер попал в базу данных украинского националистического ресурса «Миротворец». Он заявлял, что «отечественная оппозиция никому ничего не должна, а тем более — украинцам». Это высказывание и стало основанием для внесения его в базу.
Сам Кац* отмечал, что считает достижением попадание в оба списка. По словам журналиста, в России его внесли в реестр иностранных агентов из-за сотрудничества с Украиной, а в соседней стране — за работу на российское правительство.
*Максим Кац — признан в России иностранным агентом.
МВД РФ
Россия
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