МВД объяснило причину травли детей в школах

В основном дети в школах подвергаются травле из-за недостаточного внимания родителей, отсутствия доверительных отношений в семье и недостатка знания у детей об этике ненасилия. Об этом рассказал заместитель начальника ГУОООП МВД России Вадим Гайдов.

«Мы отмечаем, что причинами такого явления являются дефицит знаний у несовершеннолетних об этике ненасилия, недостаточное участие родителей и педагогов в воспитании несовершеннолетних, а также отсутствие доверительных отношений в семьях», — передало РИА «Новости» его слова.

Гайдов отметил, что перед травлей у детей появляются затяжные негативные межличностные отношения, которые развиваются на глазах у сверстников, учителей и родителей. Зачастую конфликты разжигаются в интернете.

Эксперт также подчеркнул, что в таких случаях администрация школ не должна замалчивать проблему — нужно своевременно реагировать на факты унижения детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее посоветовал детям, подвергшимся травле, не пускать ситуацию на самотек и, если они не могут дать отпор, обязательно обращаться за помощью.