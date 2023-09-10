Общество 10 сентября 2023, 21:32 МВД не зарегистрировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов МВД: в РФ не зафиксировано нарушений, способных повлиять на итоги голосования unsplash.com

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Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования на выборах, не зарегистрировано. Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов, сообщил ТАСС.

С 8 сентября на обеспечение правопорядка задействовали порядка 114,2 тысячи сотрудников органов внутренних дел. С начала избирательной кампании ведомство зарегистрировало порядка двух тысяч сообщений нарушениях, возбуждено шесть уголовных дел.

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«Хотел бы отметить, что нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зарегистрировано», — подчеркнул Давыдов.

Он добавил, что в новых регионах России ведомство зарегистрировало попытки подрывов и обстрелов избирательных участков. Речь идет об установке специальных устройств и атаках БПЛА.