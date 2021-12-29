МВД не увидело причин дать банкам доступ к истории выданных паспортов клиентов

МВД России не нашло правовых оснований для предоставления банкам доступа к паспортному досье со сведениями обо всех ранее выданных паспортах россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

«Правовых оснований у финансово-кредитных организаций для получения доступа к сведениям обо всех ранее выданных паспортах гражданина РФ (паспортному досье) в настоящее время не имеется», — сказал собеседник агентства.

В министерстве отметили, что закон устанавливает ряд сведений, которые проверяют в ходе выяснения личности клиента, его представителя и выгодоприобретателя. Это происходит с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

«Указанный перечень включает в себя проверку сведений о реквизитах документа, удостоверяющего личность, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания», — объяснили в ведомстве.

Кроме того, правительство установило список документов, обмен которыми происходит с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, находящихся в ведении МВД.

Ранее «Известия» сообщали о том, что банки столкнулись с трудностями при идентификации клиентов после отмены летом 2021 года обязательного штампа в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности, о браке и наличии детей. В настоящее время банки не имеют возможности проверить полную кредитную история потенциальных клиентов, так как она привязана к номеру паспорта. Это открывает возможности для мошенничества при неправильной оценке риска заемщика. Поэтому банковское сообщество попросило МВД дать им доступ к базе данных ведомства, где хранятся истории паспортов граждан.