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    25 июня 2022, 10:08

    МВД не поддержало идею лишать гражданства РФ за незаконный оборот алкоголя

    Ольга Назаркина

    МВД России не поддержало идею лишать приобретенного гражданства РФ людей, которых уличили в незаконной торговле алкоголем. В ведомстве пояснили, что лишение гражданства является крайней мерой, написал ТАСС.

    МВД не поддержало идею лишать гражданства РФ за незаконный оборот алкоголя

    По мнению экспертов министерства, такая инициатива не отвечает принципу соразмерного ограничения прав и свобод, который закреплен в Конституции РФ.

    Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, согласно статье 15 УК РФ, не имеют повышенной общественной опасности, объяснили в министерстве.

    Представитель МВД подчеркнул, что лишение гражданства РФ из-за совершения преступления должно выступать в качестве крайней меры изменения правоотношений между гражданином и государством.

    Ранее первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил о том, что в планах у сенаторов — внести поправки ко второму чтению законопроекта «О гражданстве РФ», которые как раз предусматривают отзыв гражданства у тех, кто ранее был принят в него, а также депортацию за незаконное производство и оборот алкоголя.