МВД не поддержало идею лишать гражданства РФ за незаконный оборот алкоголя

МВД России не поддержало идею лишать приобретенного гражданства РФ людей, которых уличили в незаконной торговле алкоголем. В ведомстве пояснили, что лишение гражданства является крайней мерой, написал ТАСС.

По мнению экспертов министерства, такая инициатива не отвечает принципу соразмерного ограничения прав и свобод, который закреплен в Конституции РФ.

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, согласно статье 15 УК РФ, не имеют повышенной общественной опасности, объяснили в министерстве.

Представитель МВД подчеркнул, что лишение гражданства РФ из-за совершения преступления должно выступать в качестве крайней меры изменения правоотношений между гражданином и государством.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил о том, что в планах у сенаторов — внести поправки ко второму чтению законопроекта «О гражданстве РФ», которые как раз предусматривают отзыв гражданства у тех, кто ранее был принят в него, а также депортацию за незаконное производство и оборот алкоголя.