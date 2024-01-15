Общество 15 января 2024, 19:17 МВД не нашло нарушений в словах главы Пушкинского музея о Сталине МВД не нашло нарушений закона в заявлениях главы Пушкинского музея о Сталине РИА «Новости»

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В высказываниях директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой о Иосифе Сталине не нашли ничего противозаконного. Об этом сообщило РИА «Новости».

До этого Лихачева в интервью RTVI высказала мнение, что Сталин в России стал предметом поп-культуры, которого можно сравнить с известным диснеевским персонажем Микки Маусом. Она также подчеркнула, что споры об исторической личности отвлекают россиян от реальных проблем.

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После этого депутаты Госдумы от партии КПРФ направили на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина заявление с просьбой взять под контроль слова Лихачевой, которые клеймят память Иосифа Сталина.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что он сделал запрос в МВД на психолого-лингвистическую экспертизу по факту высказываний директора Пушкинского музея.

«В высказываниях директора Пушкинского музея Лихачевой о Сталине „он сдох“ и „мы его смылили“ не нашли ничего противозаконного. Такие выводы содержатся в ответе ГУ МВД по Москве на мой запрос со ссылкой на психолого-лингвистическую экспертизу», — написал он в своем Telegram-канале.

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