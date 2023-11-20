Общество 20 ноября 2023, 16:14 МВД не нашло экстремизма в словах Симоньян о взрыве бомбы над Сибирью Ступин: МВД не выявило экстремизма в словах Симоньян о взрыве бомбы над Сибирью РИА «Новости»

Читать 360tv в

МВД не обнаружило признаков экстремизма в заявлении главного редактора RT Маргариты Симоньян о взрыве бомбы над Сибирью. Об этом в Telegram-канале сообщил признанный иностранным агентом депутат Московской городской думы Евгений Ступин* со ссылкой на поступивший ответ ведомства.

Политик обратился в министерство с просьбой дать оценку заявлению Симоньян, которое она сделала в начале октября.

Реклама

«МВД не обнаружило нарушений в словах Маргариты Симоньян», — написал он.

Ранее Симоньян предложила провести на территории Сибири атмосферные ядерные испытания. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что страна не вышла из режима отказа от ядерных испытаний.

За главреда RT вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, который посоветовал не хайпиться за ее заявлениях, а сделать свой вклад в борьбу с неонацизмом и НАТО.

* Евгений Ступин признан в России иностранным агентом.