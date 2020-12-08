МВД назвало основания для отказа в приеме экзамена на права от автошкол

Автошколы должны будут подать сведения об учебной группе в полицию в течение пяти дней после начала обучения. Если у ГИБДД не будет нужной информации, то в приеме экзамена могут отказать.

«Основаниями для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена в составе организованной группы являются отсутствие сведений об учебной группе, отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии», — приводит ТАСС текст проекта приказа МВД.

Если в ГИБДД решат отказать в экзамене, то все причины обоснуют в заказном письме, которое пришлют по почте или вручат лично представителю автошколы. Информацию об учениках будут передавать с соблюдением требований о персональных данных. Сведения внесут в информационную систему, которой будет пользоваться Госавтоинспекция.

Новый порядок взаимодействия полиции с автошколами начнет действовать с 1 апреля 2021 года.

На прошлой неделе в России вступили в силу изменения, которые МВД внесло в водительские права, ПТС и свидетельство о регистрации автомобиля.