МВД назвало две причины для запрета на въезд в Россию иностранцам

Нарушение сроков пребывания и незаконная трудовая деятельность стали основными причинами для отказа во въезде иностранцам в Россию. Об этом рассказали в МВД.

«Основными причинами принятия решений о неразрешении въезда иностранным гражданам в РФ являются нарушение сроков временного пребывания, а также незаконное осуществление трудовой деятельности в нашей стране», — передает ТАСС словам представителя пресс-службы ведомства.

Выяснялось, что в основном отказывают гражданами ближнего зарубежья, которые въезжают в Россию в безвизовом порядке. По данным МВД, в прошлом году въезд в Россию был запрещен для 189 тысяч иностранцев, а годом ранее эта цифра составляла более 250 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству и комитету Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» упростить порядок привлечения мигрантов на российские стройки. Все предложения по этому вопросу необходимо разработать до 1 марта.

Как отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов, на российских стройках сейчас большой дефицит кадров, так как многие иностранные работники не могут трудиться в России из-за пандемии.