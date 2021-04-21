МВД назвало число участников несанкционированных акций

В России на несанкционированные акции вышли около 14,4 тысячи человек. Они состоялись в 29 городах страны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные МВД.

В Москве по состоянию на 20:30, уточнили в пресс-службе столичного главка, в акциях приняли участие порядка 6000 человек.

Полиция разъяснила собравшимся, что мероприятие с органами власти в установленном порядке не согласовали. Пришедших предупредили, что нарушение правопорядка может повлечь за собой предусмотренную законом ответственность.

В Санкт-Петербурге, по данным местных правоохранителей, в акции участвуют порядка 4500 человек.

Несанкционированные акции проходят мирно. В некоторых городах люди на улицы не вышли.