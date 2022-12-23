Общество 23 декабря 2022, 06:05 МВД назвало число погибших в России от преступлений за 11 месяцев МВД: за 11 месяцев 2022 года в России от преступлений погибло почти 20 тысяч человек РИА «Новости»

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В России за 11 месяцев текущего года в результате преступлений погибло почти 20 тысяч человек, эта цифра на 9,6% меньше, чем за аналогичный период 2021. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

«В результате преступных посягательств погибло 19,6 тысячи человек, что на 9,6% меньше, чем в 2021 году, здоровью 29,8 тысячи человек причинен тяжкий вред (на 1,2% меньше, чем в прошлом году)», — указано в материалах министерства.

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В январе–ноябре 2021 года, согласно данным МВД, 21,6 тысячи человек погибли в результате преступлений. Тяжкий вред здоровью за этот период был причинен 30,1 тысячи человек.

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В общей сложности в 2022 году в стране зарегистрировано 1823 тысячи преступлений. Это на 1,6% меньше, чем за такой же период 2021-го. В 29 российских регионах зафиксирован рост правонарушений, снижение отмечено в 56 регионах страны.

Специалисты МВД России в ноябре выявили регионы с наименьшим приростом преступной деятельности в интернете. Лидером стал Ненецкий автономный округ. Там зафиксировали самый маленький прирост преступлений в интернете — показатель опустился на 33%. Наибольшее снижение мошеннической деятельности также показали Чечня, Калмыкия, Хакасия и Оренбургская область.