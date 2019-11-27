МВД наградило иркутского школьника за спасение девочки от насильника

Десятиклассник Вячеслав Дорошенко получил награду из рук полицейских Иркутской области за то, что спас девочку от насильника. Парень помешал похищению малышки.

«Слава очень скромный, я сама только вчера из новостей узнала о его смелом поступке. Он заслуживает признания, и, конечно, приятно, что сегодня ему в торжественной обстановке сотрудники полиции вручили награды», — рассказала РИА «Новости» директор иркутской школы № 37, в которой учится Дорошенко, Ольга Обушенко.

По ее словам, подросток совсем недавно переехал в Иркутск из Амурской области. В школу № 37 он пришел два месяца назад, но сразу же нашел общий язык с одноклассниками. Директор отметила, что Слава занимается баскетболом, а также любит изучать историю, обществознание, интересуется политикой.

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Она добавила, что у Дорошенко добрый, отзывчивый и в то же время спортивный характер. При этом Обушенко вспомнила, что, когда Вячеславу было 8 лет, он совершил еще один героический поступок — вытащил из воды тонущую девочку.

«Так по жизни героем и пойдет», — заключила директор школы.

Ранее стало известно, что 23 ноября 48-летний житель Иркутска силой посадил маленькую девочку в свою машину, заблокировал двери и собирался уехать. Услышавший крики ребенка 16-летний Дорошенко бросился за подмогой к стоявшему недалеко мужчине. Вместе они догнали автомобиль и освободили девочку.

Неудавшийся похититель смог скрыться, но позже его удалось задержать. Известно, что мужчина ранее уже был дважды судим за преступления сексуального характера. Он вышел на свободу в марте 2017 года. Теперь его арестовали и предъявили обвинения в похищении ребенка.

Правоохранители за проявленное мужество решили наградить Вячеслава Дорошенко и и работника местного предприятия Глеба Сизых. Дорошенко получил подарки. Также подростка пригласили на работу в полицию, предварительно пообещав дать рекомендацию для поступления в вуз системы МВД.