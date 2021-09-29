МВД начнет высылать мигрантов-нелегалов из России с 1 октября

После 30 сентября сотрудники МВД смогут выдворять нелегальных мигрантов, которые не урегулировали свой правовой статус для пребывания в России. Об этом заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

По данным Казаковой, на сегодняшний день на территории России находятся около семи миллионов мигрантов и среди них есть незначительное число нелегалов, сообщил «Интерфакс».

«Для той категории иностранных граждан, которая окажется после 30 сентября на нелегальном положении, будут действовать нормы 115 федерального закона», — подчеркнула Казакова.

Она напомнила, что этот документ позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать против мигрантов-нелегалов административные меры вплоть до удаления из России.

Ранее из-за пандемии коронавируса иностранцам разрешили не переоформлять документы до 16 июня. Затем срок временного пребывания для них был продлен до 30 сентября.

Сегодня стало известно о том, что мораторий на депортацию мигрантов-нелегалов из России могут продлить после 30 сентября, чтобы дать возможность иностранцам легализоваться. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на главу СПЧ Валерия Фадеева.