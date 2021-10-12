МВД и ФСБ собрались дать право блокировать карты россиян на 10 дней
Росфинмониторинг предложил разрешить внесудебную блокировку карт и счетов на 10 дней
Росфинмониторинг предложил разрешить внесудебную блокировку карт россиян при подозрении, что они используют их для финансирования терроризма. Также возможными причинами для блока могут стать экстремизм, организация массовых беспорядков и оборот наркотиков.
Документ с инициативой появился на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке уточняется, что решение о блокировке карты на 10 дней без решения суда может быть принято только в нетерпящих отлагательства случаях.
Основания для принятия решения должны быть достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными. В Росфинмониторинге считают, что решение о приостановке операций по счету или карте должна принимать ограниченная категория должностных лиц.
В нее, в частности, предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей: МВД, ФСБ и Росфинмониторинг, а также отдельных руководителей их территориальных органов.
Согласно проекту, о решении временной блокировки счета или карты того или иного человека должны в течение 24 часов уведомить генпрокурора, его заместителя или другого подчиненного ему прокурора.
Авторы инициативы считают, что этот проект позволит создать эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защитит интересы общества и россиян в случае использования финансовых инструментов в противоправных целях.