Общество 14 ноября 2022, 19:11 МВД и ФНС занялись проверками сети кафе «АндерСон» ТАСС: Правоохранители и налоговики проверяют сеть кафе «АндерСон» РИА «Новости»

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Сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной налоговой службы проводят проверочные мероприятия в сети кафе «АндерСон» в Москве и Московской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В сети кафе „АндерСон“ налоговики и МВД проводят проверочные мероприятия, связанные с возможной недоимкой по налогам», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что никакого уголовного дела нет, «это налоговая проверка».

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Бывший омбудсмен малого и среднего бизнеса, основательница кафе «АндерСон» Анастасия Татулова сообщила о проверках во всех заведениях ее сети. По словам Татуловой, она проводится во всех партнерских и собственных кафе сети «Андерсон». Причина проверки ей неизвестна, сказала она тогда.

Ранее Финразведка, Центробанк и ФНС разоблачили крупную «ресторанную» схему уклонения от уплаты налогов. Из-за подобных махинаций страдают и государство, и обычные люди. Недополученные налоги могли бы пойти на пособия и пенсии.