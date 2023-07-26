Общество 26 июля 2023, 13:55 МВД, ФСБ и Минфин не поддержали идею платной ускоренной выдачи загранпаспортов Freepik

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МВД России не поддержало идею провести в Москве эксперимент по ускоренной выдаче загранпаспортов за отдельную плату. Об этом написал ТАСС со ссылкой на ответ первого заместителя министра Александра Горового на обращение вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова.

Парламентарий еще в июне предложил провести этот эксперимент и направил письмо на имя премьера Михаила Мишустина. Даванков предположил, что за счет вырученных денег можно было бы отменить или снизить госпошлину на оформление загранпаспорта по стандартной процедуре.

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«Предлагаемая вами инициатива по платному ускоренному оформлению заграничного паспорта не поддерживается», — сообщил Горовой.

Он отметил, что российское МВД уже сейчас принимает меры по «незамедлительному оформлению» заграничных паспортов, но только по результатам проверок «соответствующих межведомственных запросов». Выясняется, нет ли оснований для того, чтобы временно ограничить заявителя в праве выехать из страны, или отказать в оформлении паспорта.

Первый замминистра привел и позицию ФСБ, которая заключается в том, что выстроенная система взаимодействия с МВД в этой сфере отвечает задачам в области безопасности, а существующие сроки выдачи загранпаспортов уже оптимальны.

Горовой привел и мнение Минфина, который отметил, что отмена госпошлины может привести к снижению доходов федерального бюджета.