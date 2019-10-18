МВД Дагестана призвало не нагнетать страсти из-за «нападения Джокера»

«Данный факт совершенно непримечательный, если рассмотреть его объективно — без выдуманных деталей, острых фраз: ворвался, угрожал топором, маска Джокера…» — говорится в обращении республиканского МВД.

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Ранее СМИ сообщили, что 17 октября вооруженный топором мужчина в маске Джокера ворвался в школу в дагестанском селе Уллуая и потребовал выключить музыку. В тот момент в учебном заведении проходил праздник «День здоровья».

На самом деле мужчина просто работал на своем приусадебном участке рядом со школой. С инструментом в руках он отправился в школу и попросил сделать музыку потише, так как она мешала спать его ребенку.

«Самый обычный парень, семьянин и работяга, без всякого злого умысла, в чем был… с чем был, с тем и пошел. Подошел и попросил сделать музыку потише, только и всего», — пояснили в МВД.