МВД: число преступлений террористического характера в РФ выросло более чем на 20%

За первые шесть месяцев 2020 года в России выросло число преступлений террористической направленности. Их стало больше на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

С января по июнь в стране зафиксировали 1183 террористических преступлений. Случаев экстремизма тоже стало больше — на 40,8%. Их выявили 442, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные МВД РФ по статистике состояние преступности в России.

Число экологических преступлений в стране увеличилось на 0,1% — за полгода их зарегистрировали 11,4 тысячи.

Экономических преступлений правоохранительные органы выявили на 3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего их было 63,5 тысячи, или 6,3% от общего числа зафиксированных преступлений. Сумма материального ущерба составила 214,1 миллиарда рублей.

В первую неделю июля в Калининграде задержали четырех вербовщиков террористов. В Астраханской области силовики предотвратили нападение на административные здания, а в Крыму задержали шесть человек, которых подозревают в участии в запрещенной террористической организации.