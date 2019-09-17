МВД: большинство экстремистов совершают преступления в Сети

Около 80% от всего числа экстремистских преступлений на территории России совершается в интернете. Такие цифры показал анализ преступности этого направления.

Как сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных в статье «Не допустить ненависти и вражды», опубликованной в журнале «Полиция России», необходима целенаправленная профилактическая работа в интернете, так как большинство деяний данной категории связаны с публичными призывами к экстремизму.

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«Например, в прошедшем году они составили порядка 80% от всех подобных преступлений», — подчеркнул Ильиных.

Глава управления отметил, что большинство подверженных влиянию радикальной идеологии людей узнают о ней через сайты и группы в социальных сетях.

Ильин указал на то, что под влияние экстремистов-радикалов в Сети попадают, в основном, дети и подростки, испытывающие дефицит внимания в семье, имеющие проблемы в общении со сверстниками или попавшие в тяжелую жизненную ситуацию.

С учетом реальности, в России была выстроена эффективная система взаимодействия силовых структур с органами исполнительной власти на местах в вопросах противодействия экстремизму и терроризму.