МВД Белоруссии показало протестные акции

МВД Белоруссии начало выкладывать видео массовых беспорядков, которые продолжались в стране несколько дней. Видео сопровождается напоминанием о причиненном вреде государственному имуществу в ходе волнений.

Пресс-служба МВД Белоруссии на своем Youtube-канале начала выкладывать кадры с мест массовых беспорядков.

«У задержанных участников так называемых мирных акций правоохранители обнаруживали ломы, ножи, удавки, радиостанции, аптечки, дубинки, балаклавы, наушники для переговоров», — сообщается в видео.

На записях видно, как люди громят все, что им попадается, а также набрасываются на силовиков.

Также отмечается, что за первую ночь протестных акций пострадало более 50 человек, а также 39 сотрудников милиции. За все время протестов пострадали более 100 силовиков. Задержано почти 3000 человек. Возбуждено 90 уголовных дел.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко обговорил ситуацию в стране с Владимиром Путиным.