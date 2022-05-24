Музыку пяти городов России написали с помощью нейросети

Гендиректор компании Platforma Алексей Каштанов рассказал, что с помощью нейросети была написана музыка пяти российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Архангельска и Казани. Об этом сообщил Life.

Для написания мелодии были использованы фотографии линии горизонта, данные по плотности застройки, а также данные по посещаемости. Затем первоначальные композиции нейросети пришлось адаптировать для человеческого уха.

Видоизменить музыку поручили Симфоническому оркестру Санкт-Петербурга, битмейкеру CVPELLV из Москвы, инди-исполнителю Радифу Кашапову из Казани, рэперу Ире PSP из Нижнего Новгорода и музыканту Михаилу Карлосу (Devilboy x Carlos) из Архангельска.

Для Санкт-Петербурга основой музыкальной композиции стала линия крыш Кронштадта и Исаакиевского собора, а для Москвы — Красная площадь и Кремль. Для Казани, Архангельска и Нижнего Новгорода были задействованы все градостроительные ансамбли и особенности ландшафта.