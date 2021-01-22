Россиянам посоветовали воздержаться от работы под музыку на удаленке

Работа на удаленке и одновременное прослушивание музыки негативно сказываются на качестве труда и производительности в целом. Даже самая любимая музыка — это постоянный раздражающий фактор, объяснил психолог Дмитрий Сейнов.

«Когда вы работаете под музыку, мало того, что у вас меняется весь ритм, вы еще усугубляете свое положение», — рассказал специалист в разговоре с Life.

По его словам, при прослушивании музыки во время работы отдельное рабочее пространство пропадает, поскольку рабочая зона попадает в зону отдыха.

«Если вы занимаетесь какими-то цифрами и включаете музыку, то вам требуется в разы больше усилий, чтобы сконцентрироваться. Даже самая любимая музыка — это постоянный раздражающий фактор для вас», — отметил Сейнов. Он добавил, что вероятность совершения ошибки в этом случае будет намного выше.

Слушать музыку во время работы можно, заметил психолог, но при двух условиях. Во-первых, если восприятие мира у конкретно взятого человека происходит на аудиальном уровне, то есть через слух, во-вторых — если выполняемая работа имеет полностью креативный характер. Специалист отметил, слушать релаксирующее радио или какие-то звуки природы, которые вам нравятся, но добавил, что это должно успокаивать человека, а не раздражать.

Британские психологи выяснили, что кошки успокаивают своих хозяев во время работы на удаленке. Животные помогают людям избавиться от стресса и поднимают настроение. Психологи опросили около 700 владельцев кошек, которые работают из дома и 63% из них заявили, что кошки их успокаивают. 56% респондентов признали, что пушистые питомцы скрашивают им жизнь.