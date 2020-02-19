Музыкантам разрешат развлекать больных в психиатрических лечебницах

Волонтеров-музыкантов просят посещать психиатрических пациентов в Москве. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) и Служба помощи «Милосердие» пригласил волонтеров-музыкантов посетить отделения соматопсихиатрии ГКБ № 1 имени Пирогова. Это поможет пациентам больницы почувствовать себя лучше.

Об этом сообщает «РИА» Новости со ссылкой на руководителя проекта ФАП Павла Федосова.

Он сообщил, что в рамках проекта проходят еженедельные практики для всех желающих. Люди могут поработать «в поле» под присмотром опытных специалистов.

Для того, чтобы стать волонтером необязательно уметь играть на музыкальных инструментах или иметь психологическое или медицинское образования.

«Если человек чувствует в себе искреннее желание и готовность помогать, встречаться с людьми в больнице, неважно, где и чему он учился. Тут нужно человеческое отношение — этому почти нигде не учат», — рассказал РИА «Новости» координатор волонтерской группы Антон Черепанов.

По словам Черпанова, главное для пациентов и для волонтеров — сама встреча. Одно посещение занимает около 2,5 часов. Оно состоит из получасового инструктажа, 1,5 часа с пациентами (в основном лежачими) и заканчивается получасовой рефлексией.

«После занятий проводим круг рефлексии, наливаем чай и делимся впечатлении. Мы обсуждаем изменения в состоянии наших пациентов и радуемся этому», — рассказал Черепанов.

По мнению координатора службы «Милосердия» Алены Дорофеевой-Любимовой, музыка положительно влияет на пациентов и в тяжком состоянии, и в любом расстройстве души и тела.

«Она проникает в сердца и остается там приятным эхом! Реально возвращает желания, настрой, аппетит. Мы пробовали даже в реанимации, и доктора удивлялись положительной динамике состояний некоторых болеющих», — рассказала она.

Фонд Андрея Первозванного осуществляет проекты, направленные на формирование в обществе позитивного отношения к традиционным, скрепляющим основам России — государству, церкви, армии.