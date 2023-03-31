Общество 31 марта 2023, 21:51 Музыканта Максима Покровского включили в реестр иноагентов Минюст включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского РИА «Новости»

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Минюст России включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело» Макса Покровского*. По информации ведомства, он открыто выступал в поддержку Украины.

Музыкант «активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации». Также он принимал участие в сборе средств в поддержку граждан Украины.

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Кроме Покровского* список иноагентов пополнили депутат Новосибирского горсовета Сергей Бойко* и председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров*.

Бойко* сейчас живет за границей, он открыто призывал участвовать в протестных митингах и к борьбе с действующей государственной властью России.

Чентемиров* получал финансирование от иностранных источников, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов.

В реестр Минюста попали несколько организаций — это правозащитное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»*, просветительский проект «Теплица социальных технологий»*, распространявший ложную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

Иноагентом признали объединение «Настоящая Россия»*, призывавшее к борьбе с действующей государственной властью и собиравшее деньги в поддержку Украины.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность латвийской неправительственной организации «Свободный университет»**. Университет находится в Латвии, его основали граждане России, в числе которых есть лица, признанные иностранными агентами.

*Максим Покровский, Сергей Бойко, Георгий Чентемиров, «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», «Теплица социальных технологий», «Настоящая Россия» — признаны в России иностранными агентами.

**«Свободный университет» — признан в России нежелательной организацией.