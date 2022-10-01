Музыкант Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными в Тюмени | 360°

Общество 01 октября 2022, 21:37 Поделиться Telegram

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Viber Музыкант Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными в Тюмени Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов дал концерт для мобилизованных жителей Тюмени Кадр из видео

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Уральский музыкант и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приехал в военную часть Тюмени. Он выступил с концертом перед участниками частичной мобилизации. Видео артист опубликовал в своем Telegram-канале.

В своем выступлении Самойлов исполнил старые хиты рок-группы и выступил с новыми песнями. Перед исполнением одной из композиций артист прочитал стихотворение о Родине из фильма «Брат 2».

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После концерта музыкант в ходе автограф-сессии сфотографировался с военнослужащими, которые поблагодарили Самойлова за отличное выступление.

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Это не первый случай, когда Вадим Самойлов выступает перед военными. В конце августа он приехал в Крым, где устроил концерт для солдат в Джанкое.

Во-время исполнения песни "Ковер-вертолет" над публикоу пролетел военный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Звук работающих лопастей боевой машины дополнил музыку известной песни, но при этом отвлекли публику от артиста.

Зрители снимали вертолет на телефоны, пока пилот выполнял в небе сложные фигуры.

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