Общество 14 декабря 2023, 13:44 Музыкант Солдатов рассказал, что бороться с выгоранием ему помогает качественный отдых

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Для профилактики эмоционального выгорания очень важно соблюдать баланс между работой и качественным отдыхом. Об этом рассказал исполнитель Владимир Солдатов, сообщили «Дни.ру».

«Я сам столкнулся с ситуацией, когда перегрузил себя тренировками и другими занятиями, что привело к выгоранию», — отметил музыкант.

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По словам Солдатова, не исчерпать все внутренние ресурсы также поможет ведение дневника с планированием на месяц и на неделю.