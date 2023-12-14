14 декабря 2023, 13:44
Музыкант Солдатов рассказал, что бороться с выгоранием ему помогает качественный отдых
Для профилактики эмоционального выгорания очень важно соблюдать баланс между работой и качественным отдыхом. Об этом рассказал исполнитель Владимир Солдатов, сообщили «Дни.ру».
«Я сам столкнулся с ситуацией, когда перегрузил себя тренировками и другими занятиями, что привело к выгоранию», — отметил музыкант.
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По словам Солдатова, не исчерпать все внутренние ресурсы также поможет ведение дневника с планированием на месяц и на неделю.
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