Общество 14 декабря 2023, 13:49 Музыкант Солдатов рассказал, что бороться с ленью ему помогает список дел

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Исполнитель Владимир Солдатов признался, что бороться с ленью и достигать поставленных целей ему помогает составление списка дел. Об этом сообщили сайт «Дни.ру».

По словам музыканта, такое планирование поможет мозгу понять, сколько энергии потребуется на каждое действие. Ведение списка сделает процесс более структурированным и усилит мотивацию.

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Кроме того, бороться с ленью отлично помогает регулярная физическая активность. Занятия спортом тренируют волю и вырабатывают самодисциплину, отметил Солдатов.