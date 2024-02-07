Общество 07 февраля 2024, 19:01 Музыкант Самойлов поддержал решение Билана поехать с выступлениями в зону СВО после скандальной вечеринки

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Основатель группы «Агата Кристи», музыкант Вадим Самойлов поддержал решение артиста Димы Билана поехать в зону СВО с выступлениями после его посещения нашумевшей «голой» вечеринки. Об этом сообщил «Абзац».

Скандальная вечеринка прошла в московском клубе в ночь на 21 декабря 2023 года. После этого на российских звезд, посетивших мероприятие, обрушилась волна критики и негатива. По мнению Самойлова, решение Билана поехать в зону СВО можно считать поступком.

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«Я считаю, что лучше так сделать, чем никак. С Биланом такая же история: попал в ситуацию, решил искупить как-то — ну и хорошо», — отметил музыкант.