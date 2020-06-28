Музыкант из Солнечногорска записывает музыку при помощи борщевика и бытовой техники

Для огородников борщевик — это ядовитый сорняк, от которого практически невозможно избавиться. Но для Кирилла Лапардина из Солнечногорского городского округа — это музыкальный инструмент.

Внутрь полого стебля засыпается крупа — и музыкальный инструмент готов. Обычно такие инструменты используют композиторы, работающие в этническом стиле, а делают его из бамбука. Но, по словам музыканта, борщевик передает особое настроение.

Кроме сорняка, для записи Кирилл использует пластиковое ведро, бубен, резиновые перчатки и триммер. Инструмент для стрижки идет в качестве синтезатора. Несколько минут — и кавер на гимн самоизоляции «Плачу на техно» готов.

Источник фото: телеканал «360»

«Звук очень крутой. Получается реально кайфово», — отметил Кирилл.

Записывает музыку музыкант у себя дома. Триммер за полторы тысячи и бесплатный борщевик — полная и бюджетная коллекция инструментов.

В качестве бэк-вокалистки Кирилл использует Google-ассистента. Но исполнением музыкант не особо доволен. В ноты певица не попала еще ни разу.

Источник фото: телеканал «360»

«Капризная баба. Да ее не заставишь работать. Она ж и так востребованная», — пожаловался музыкант. Для более серьезного бита Кирилл использует инструмент «шейкер-динамит», тоже сделанный из борщевика. Добавить звук металлического ведра — и готов кавер на Uno Little Big.

Группа Cream Soda оценила кавер на свою композицию. «Парень большой молодец, нам приятно видеть, насколько сообразительны наши слушатели!» — заявили музыканты.

Источник фото: телеканал «360»

На деле инструменты, какие делает Кирилл, используют и для классического исполнения. Национальный оркестр «Терема» на концертах использует перуанский вариант посоха дождя — рейнстик.

«Композиторы в своих партитурах используют звук этого инструмента наряду с другими инструментами, которые изображают звуки природы. Такие как ластра — шум грома или вент-машину — шум ветра», — рассказал главный дирижер национального оркестра «Терема» Андрей Долгов.

Кирилл пока к славе только движется. Владелец Солнечногорского кафе Александр Бондарев предложил музыканту выступать в своем заведении перед публикой.

Источник фото: телеканал «360»

«Это будет диковинка, которую никто никогда не видел. Я думаю, это приобретет свою популярность и людям будет интересно», — не исключил бизнесмен.

Попав на кухню, Кирилл тут же привлек поваров для записи звуков для новой композиции. В ход пошли фритюрница, мангал, кассовый аппарат, лук, шашлык и огурец. Час работы — и композиция готова. Ее музыкант хочет доработать до полноценной песни: записать гитару, звук борщевика и придумать текст. Так что остается только дождаться главного хита этого лета.