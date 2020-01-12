Музыкант из Мытищ сочинил песню в поддержку Австралии. Звезды поддержали флешмоб

Музыкант из Мытищ Илья Аноприев написал сначала музыку, а потом и слова к песне, посвященной Австралии, которая страдает от пожаров. Неравнодушие стало ее главным лейтмотивом.

Источник фото: телеканал «360»

«Я взял гитару. Что-то наигрывал, и, по-моему, какие-то новости по телевизору шли одновременно. Я увидел то, что в Австралии очень сильные пожары, что погибает очень много животных, увидел фотографии сгоревших животных или полусгоревших, что люди их спасают своими силами», — рассказал Илья Аноприев, музыкант.

Источник фото: телеканал «360»

В огне погибли несколько десятков человек. А число сгоревших диких животных превысило миллиард. Пожары уничтожили почти две тысячи жилых домов и 11 гектаров леса. Илью настолько впечатлили увиденные кадры, что он решил привлечь внимание как можно большего количества людей к беде, которая отразилась на жизни целого континента и на экологии всей планеты.

После того, как Илья Аноприев разместил в Instagram свою песню про пожары в Австралии, звезды отечественного шоу-бизнеса присоединились к челенджу в поддержку зеленого континента. Среди них финалистка шоу «Голос» Маргарита Позоян.

В своем аккаунте девушка написала: «Мы не должны об этом молчать, потому что каждый из нас является частичкой большого мира, надеюсь, вы меня услышите».

Строки музыканта подхватила и сестра Ольга Бузовой — Анна.

Источник фото: телеканал «360»

К слову, многие западные звезды уже поддержали горящий континент. Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Рассел Кроу перечислили крупные суммы, организациям, борющимся с пожарами. А звезда фильма «Тор», австралийский актер Крис Хэмсворт перевел миллион долларов в специальный благотворительный фонд. И вот селебрити из России тоже откликнулись на эту беду.

«Возможно, с помощью, такого небольшого музыкального флэшмоба мы тоже соберем какие-то средства, которые помогут», — заключил Илья Аноприев.