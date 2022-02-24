Музыкант Эдуард Срапионов скончался

Из жизни ушел ростовский музыкант-экспериментатор Эдуард Срапионов, передает РИА ФАН.

О смерти музыканта сообщила его сестра Тамара в соцсетях.

«Тамара написала: „Пусть всегда остается таким же молодым и красивым“. Кстати, Эдик не расставался с фотоаппаратом, так что благодаря этому пристрастию в самиздатовском журнале „Ура Бум-Бум!“ всегда было изобилие снимков», — рассказала собеседница информагентства Галина Пилипенко.

Причина смерти артиста не уточняется. Также пока не известны дата и места прощания с Срапионовым.