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    24 февраля 2022, 14:47

    Музыкант Эдуард Срапионов скончался

    Артур Блянихов

    Из жизни ушел ростовский музыкант-экспериментатор Эдуард Срапионов, передает РИА ФАН.

    О смерти музыканта сообщила его сестра Тамара в соцсетях.

    «Тамара написала: „Пусть всегда остается таким же молодым и красивым“. Кстати, Эдик не расставался с фотоаппаратом, так что благодаря этому пристрастию в самиздатовском журнале „Ура Бум-Бум!“ всегда было изобилие снимков», — рассказала собеседница информагентства Галина Пилипенко.

    Причина смерти артиста не уточняется. Также пока не известны дата и места прощания с Срапионовым.