Общество 18 апреля 2024, 16:08 Музыкант Чилап: дети Маккартни и Леннона выпустили совместную песню ради прикола и денег

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Сыновья Пола Маккартни и Джона Леннона выпустили новый совместный трек под названием Primrose Hill. Скорее всего, они это сделали ради прикола и денег, предположил историк творчества группы The Beatles, музыкант Олег Чилап в беседе с «НСН».

«Слушая эту песню я не поймал себя на том, что она родилась естественным путем. Это созвонились два перца и говорят: „А давай по приколу сделаем Леннон-Маккартни“", — сказал он.

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По словам музыканта, это совершенно обычная композиция с незапоминающейся мелодией, ее сегодня может написать даже выпускник колледжа. В песне Primrose Hill нет магии группы The Beatles, добавил Чилап.