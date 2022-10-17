Музыкальный критик Соседов заявил, что концепцию «Голубого огонька» следует заменить | 360°

Общество 17 октября 2022, 11:11 Поделиться Telegram

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Viber Музыкальный критик Соседов заявил, что концепцию «Голубого огонька» следует заменить Сергей Соседов: новогодний «Огонек» — лабуда, там звучит «проходняк» какой-то

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Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с журналистами Тeleprogramma.pro заявил, что «Голубой огонек» давно себя изжил и требует замены.

Эксперт считает, что главное не то, кто выступает на мероприятии, а какие песни включают в программу организаторы.

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«Я считаю, надо не кого-то предлагать, а надо песни выбирать. «Огонек» — это песни! В советское время было именно так: на «Огоньке» звучали лучшие песни. Ждали очень! И зрители, и артисты, и редакторы», — добавил он.

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Соседов подчеркнул, что «Огонек» может быть интересным для зрителей только в том случае, если там изменят концепцию.

«Песни надо отбирать, материал. Должна быть концепция программы. Чтобы это было интересно, чтобы была атмосфера новогодняя», — резюмировал критик.

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