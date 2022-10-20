Музыкальный критик Соседов выступил против отмены «Голубого огонька» | 360°

Общество 20 октября 2022, 12:21 Музыкальный критик Соседов выступил против отмены «Голубого огонька» РИА «Новости»

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В Сети обсуждают судьбу традиционной новогодней передачи «Голубой огонек» в 2022 году, многие считают, что развлекательные передачи не стоит пускать в эфир в непростые времена. В разговоре с Общественной службой новостей музыкальный критик Сергей Соседов не согласился с этим мнением.

«„Огоньки“ проводить необходимо. И так уже все в тяжелых мыслях», — считает Соседов.

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Он отметил, что стоит пересмотреть программу и концепцию передачи. Материал стоит подбирать более тщательно. При этом в программе должны остаться праздничные песни.

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«Другое дело, что нужны прежде всего хорошие, новогодние песни, яркие песни, вокальные, шуточные, всякие, но талантливые, а не то, чем нас сейчас пичкают радиостанции», — заявил музыкальный критик.

Он призвал приглашать в передачу молодых свежих артистов, а «надоевших кумиров» показывать ограниченно. Также критик призвал не допускать в эфир выступления звезд, которые критиковали СВО.

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