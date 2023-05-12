Общество 12 мая 2023, 12:26 Музыкальный критик Легостаев заявил, что у Украины много шансов на победу в Евровидении

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Украина сейчас вызывает много симпатий, из-за чего ее шансы победить на Евровидении значительно возрастают. Об этом News.ru рассказал музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев.

Он отметил, что в прошлом году европейская солидарность уже привела Украину к победе. В этот раз история может повториться.

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«Не факт, что будет первое место, но это дополнительное обстоятельство, которое вызывает симпатию у европейцев, что несмотря на ситуацию в стране, люди занимаются творчеством, находят в себе силы, отвагу показать себя на международной арене, заявить о себе, что несмотря на обстоятельства, занимаются любимой работой, тем самым еще проявляя патриотический активизм», — поделился Илья Легостаев.

Он добавил, что две подряд победы в Евровидении — это уникальный случай. Критик не смог представить, как в таком случае будет развиваться ситуация.

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