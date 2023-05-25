25 мая 2023, 12:40
Музыкальный критик Бабичев оценил воссоединение группы «Чай вдвоем»
Музыкальный критик Бабичев: с коммерческой точки зрения это абсолютно выигрышное решение
Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в разговоре с изданием NEWS.ru прокомментировал новость о воссоединении группы «Чай вдвоем». По его словам, это хорошее пакетное предложение и выигрышное решение с коммерческой точки зрения.
Денис Клявер и Стас Костюшкин, как отметил Бабичев, смогут неплохо зарабатывать.
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«С коммерческой точки зрения это абсолютно выигрыш, объединение артистов должно подстегнуть всех потенциальных заказчиков, что теперь на рынке шоу-бизнеса есть стопроцентное решение для определенного концерта», — сказал критик.
Ранее СМИ сообщали, что участники «Чай вдвоем» Денис Клявер и Стас Костюшкин воссоединились и пообещали давать концерты.
Музыка
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