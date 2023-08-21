Общество 21 августа 2023, 17:05 Музыкальный конкурс «Симфония Ямала» проведут в Салехарде

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о проведении в Салехарде крупнейшего музыкального фестиваля «Симфония Ямала». Об этом написал сайт kp.ru.

Масштабное событие пройдет в регионе в феврале 2024 года. В конкурсе примут участие исполнители классической музыки со всего мира.

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«Мероприятие поможет молодым одаренным музыкантам проявить себя, познакомиться и обменяться друг с другом опытом», — сообщил во время беседе с журналистом Артюхов.

Конкурсантов будут оценивать в трех номинациях: «фортепиано», «скрипка» и «виолончель».