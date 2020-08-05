Музыкальный колледж в Пушкино откроют к сентябрю
«Вы видите всю архитектурную особенность, она за нами. Остались склере штрихи — повесить нотки, а так, здание уже фактически готово», — сказал «360» строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Здание общею площадью 5,9 тысячи квадратных метров. В нем также будет концертный зал на 300 человек. В четырехэтажном здание оборудованы музыкальные классы и репетиционные со звукоизоляцией, а также аппаратные и другие необходимые помещения.
По словам министра культуры Елены Харламовой школа откроется 14 сентября, и тогда дети смогут начать занятия.
«Мы все в этом году попали в немного сложную ситуацию, мы с аккуратностью начинаем учебный год. Заведения доп образования откроем чуть-чуть с запасом, после общеобразовательных школ, чтобы посмотреть, что все спокойно и все входят в режим», — отметила Харламова.
Первоначальное здание колледжа сгорело в 2016 году и по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева было решено построить новое. Ранее глава региона побывал на производстве на заводе в Ступине. Там делают биоразлагаемую пищевую пленку.