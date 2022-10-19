Музыкальный фонтан установят в 2023 году в Новокузнецке | 360°

19 октября 2022, 02:00
Музыкальный фонтан установят в 2023 году в Новокузнецке
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что в следующем году в городе появится новый музыкальный фонтан. Об этом написал «Царьград».
Фонтан установят рядом с администрацией Новокузнецка. Отмечается, что сооружение появится при реконструкции площади Новоильинского района вместе с каскадными пешеходными дорожками и архитектурным комплексом
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«В настоящее время подрядчик устанавливает новое программное обеспечение на фонтане у администрации. Поэтому весной будущего года наш фонтан будет обновлен и станет музыкальным», — обратил внимание Кузнецов.
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