Музыкальный фонтан установят в 2023 году в Новокузнецке | 360°

Общество 19 октября 2022, 02:00 Музыкальный фонтан установят в 2023 году в Новокузнецке

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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что в следующем году в городе появится новый музыкальный фонтан. Об этом написал «Царьград».

Фонтан установят рядом с администрацией Новокузнецка. Отмечается, что сооружение появится при реконструкции площади Новоильинского района вместе с каскадными пешеходными дорожками и архитектурным комплексом

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«В настоящее время подрядчик устанавливает новое программное обеспечение на фонтане у администрации. Поэтому весной будущего года наш фонтан будет обновлен и станет музыкальным», — обратил внимание Кузнецов.

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