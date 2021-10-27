Музыкальные и спортивные школы Нового Уренгоя перейдут на дистант
Учреждения дополнительного образования Нового Уренгоя перейдут на дистанционное обучение из-за коронавируса
Спортшколы, школы искусств и другие учреждения дополнительного образования в Новом Уренгое перейдут на дистанционное обучение до 8 ноября. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».
В спортшколах сохранятся некоторые очные спортивные занятия, они будут проводиться на свежем воздухе малыми группами.
Кроме того, со следующей недели в городе отменяют все массовые мероприятия. Последними пройдут мероприятия, запланированные на эту неделю.