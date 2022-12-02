02 декабря 2022, 12:29
Музыкальную школу на 800 учеников построят в Новосибирске
Новое образовательное музыкальное учреждение появится в Советском районе Новосибирска через три года. Об этом сообщил «Царьград».
Отмечается, что денежные средства на строительство школы для музыкантов выделят из областного бюджета. Оснастить учреждение планируется студией звукозаписи и концертным залом, само здание будет четырехэтажным.
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Музыкальная школа будет рассчитана на обучение порядка 800 детей, на сегодняшний день уже подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация.
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