Общество 02 декабря 2022, 12:29 Музыкальную школу на 800 учеников построят в Новосибирске

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Новое образовательное музыкальное учреждение появится в Советском районе Новосибирска через три года. Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что денежные средства на строительство школы для музыкантов выделят из областного бюджета. Оснастить учреждение планируется студией звукозаписи и концертным залом, само здание будет четырехэтажным.

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Музыкальная школа будет рассчитана на обучение порядка 800 детей, на сегодняшний день уже подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация.

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