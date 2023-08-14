14 августа 2023, 13:09
Музыкальная школа № 64 в Москве переедет в собственное здание
Детская музыкальная школа № 64 на юго-западе Москвы переедет в собственное здание
Детская музыкальная школа № 64 в Ломоносовском районе столицы переедет в собственное здание. Об этом сообщила пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы.
В двухэтажном здании общей площадью 1434 квадратных метра прошел капитальный ремонт. Специалисты установили новые окна и двери, обновили кровлю и инженерные системы. Территорию озеленили и благоустроили. У школы оборудовали парковку для самокатов.
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В новом помещении предусмотрели теоретические классы, 27 помещений для индивидуальных занятий, два концертных зала и административные кабинеты.
Для школы в рамках программы «Искусство — детям» закупили новые музыкальные инструменты, а в концертных залах появится профессиональное освещение и звуковое оборудование.
Новое здание позволит еще больше раскрыть потенциал преподавателей и учеников, откроются новые направления обучения — «Медные духовые инструменты» и «Ударные инструменты». В перспективе к действующему хоровому коллективу добавится духовой оркестр, сформированный из учеников школы.
Андрей Пауткин
Директор детской музыкальной школы № 64
Детская музыкальная школа № 64 открылась в 1972 году и в 2022 году отметила свое 50-летие.
Занятия в новом здании начнутся уже в сентябре. Ранее школа арендовала помещения у общеобразовательной школы № 1514.
Ранее певец Денис Майданов провел творческую встречу с детьми в Химках, на которую пришли более 250 школьников из Подмосковья и других регионов России.
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