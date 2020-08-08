Музыка, поэзия и спектакли. Фестиваль «Традиция» пройдет в Подмосковье 22 августа

Несмотря на всевозможные ограничения, коронавирус не смог нарушить традицию встречи талантливых музыкантов, поэтов и актеров в пушкинских местах. Ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» состоится 22 августа в подмосковной усадьбе Захарово.

Фестиваль в усадьбе Захарово (Музей-заповедник Пушкина) в Одинцовском городском округе смогут посетить все желающие. Вход на мероприятие будет свободным. Идея проведения фестиваля принадлежит писателю, общественному деятелю Захару Прилепину и продюсеру, режиссеру и художественному руководителю МХАТ Эдуарду Боякову.

Каждый год им удается собрать в Захарове большое количество писателей, философов, музыкантов, поэтов, актеров и режиссеров. Для 22 августа «Традиция» подготовила более 30 мероприятий, рассказали «360» в подмосковном Министерстве культуры. Гостей фестиваля порадуют концертами, спектаклями, лекциями, развлечениями и мастер-классами для всей семьи. Кроме того, посетителей усадьбы ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней едой.

«Традиция» — фестиваль, не только объединяющий самые разные жанры. Это фестиваль с уникальной атмосферой, которая объединяет разных людей вместе через интерес к нашей истории, русскому искусству, русской культуре. В каждой постановке, танцевальной программе, музыкальном фрагменте внимательный зритель увидит, услышит, почувствует дыхание времени, того, как русская традиция течет и развивается Эдуард Бояков художественный руководитель МХАТ имени Горького.

Во время музыкальной части мероприятия на аллеях парка прозвучат вольные казачьи песни. Их исполнит ансамбль «Казачий Кругъ». Кроме того, у реки будет играть Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Балина. Народные песни и фри-джаз можно будет услышать в исполнении Тины Георгиевской и композитора-импровизатора Сергея Летова.

Источник фото: пресс-служба Минкульта Московской области

На фестиваль пригласили джаз-банд Сергея Манукяна — официально «Лучшего джазового музыканта», пианиста и вокалиста. Еще для гостей праздника выступят группы Volga, «Партизан FM», а фольклористка Наталия Сербина проведет мастер-класс по обрядовым и лирическим песням. Особенным моментом станет выступление трио солистов во главе с первой скрипкой Большого театра Александром Калашковым.

В этом году поэтическую часть фестиваля представят программы «Невинный и его дети» и поэтический перформанс «Левое и правое крыло». Усадьбу посетят поэты Елена Исаева, Мария Ватутина, Алексей Шмелев и Иван Купреянов. Более того, стихи Пушкина прочтут народная артистка России Светлана Немоляева и ее внучка Полина Лазарева.

Сам Прилепин расскажет о казачестве и казачьей культуре, а Бояков — о творчестве Бродского. Философ и исследователь Александр Дугин выступит с метафизическим путешествием к Пушкину. А писатель-фантаст и сценарист Сергей Лукьяненко предложит порассуждать о фантастике в аспекте патриотизма.

Сергей Старостин и Татьяна Бондаренко представят спектакль «Пинежский Пушкин» по уникальному произведению Бориса Шергина.

О вечной теме взаимоотношений родителей и подростков расскажет ведущая радио «Вера» и автор книги «Я верю, что тебе больно» Анна Леонтьева. Для детей и родителей на фестивале будут особые сюрпризы: семейный театр «Ученый медведь», кукольный театр Елены Трещинской, хороводы и игры на воздухе.

«Традиция» — это не только долгожданное культурное событие Подмосковья, но и интеллектуальный фестиваль под открытым небом. Сценой становится все пространство усадьбы Захарово, где Пушкин слушал сказки своей няни, изучал русский язык, где полюбил русскую природу. <...> Для Министерства культуры Московской области и для 15 тысяч гостей фестиваль действительно стал традицией — без него невозможно представить подмосковное лето Елена Харламова министр культуры Московской области.

Гостей праздника ждут уникальные спецпроекты. Одним из них станет мультимедийный поэтический спектакль «Иосиф Бродский. Бог сохраняет все, особенно — слова». В нем будут участвовать актеры театра и кино Алиса Гребенщикова, Николай Коротаев, Мария Янушевская и народная артистка России Валентина Клементьева.

Завершит «Традицию» праздничный фейерверк. Сам фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России, регионального Минкульта и администрации Одинцовского городского округа.